Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagshandel im Minus

Am Dienstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0.52 Prozent auf 6’227.92 Punkte abwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5.375 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.196 Prozent schwächer bei 6’248.10 Punkten, nach 6’260.38 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’248.10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’227.35 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 6’539.59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’229.43 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’440.40 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.45 Prozent zu. Bei 6’577.20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 0.61 Prozent auf 49.63 EUR), adidas (+ 0.38 Prozent auf 144.45 EUR), Enel (+ 0.30 Prozent auf 8.79 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.17 Prozent auf 28.98 EUR) und Eni (+ 0.17 Prozent auf 24.04 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Bank (-2.97 Prozent auf 33.14 EUR), UniCredit (-2.68 Prozent auf 82.42 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.73 Prozent auf 6.58 EUR), BASF (-1.60 Prozent auf 51.54 EUR) und Infineon (-1.15 Prozent auf 53.42 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 377’491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 569.802 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch