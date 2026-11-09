Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.18 Prozent fester bei 6’181.60 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5.343 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.033 Prozent tiefer bei 6’168.43 Punkten in den Montagshandel, nach 6’170.49 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 6’159.17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’182.22 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 6’173.37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 6’523.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’566.53 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5.66 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 4.36 Prozent auf 80.36 EUR), SAP SE (+ 1.78 Prozent auf 214.50 EUR), Enel (+ 1.13 Prozent auf 9.71 EUR), Infineon (+ 1.08 Prozent auf 46.25 EUR) und Airbus SE (+ 0.71 Prozent auf 197.76 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-2.33 Prozent auf 793.80 EUR), adidas (-1.20 Prozent auf 172.45 EUR), BMW (-1.04 Prozent auf 58.74 EUR), BASF (-1.03 Prozent auf 53.72 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.95 Prozent auf 41.16 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 429’624 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 494.723 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch