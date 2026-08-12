Euro Pratik Sales legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Euro Pratik Sales hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.84 INR gegenüber 0.950 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 60.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.03 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 645.3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch