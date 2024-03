Euro Manganese geht in die nächste Phase des Fremdfinanzierungsverfahrens mit der Europäischen Investitionsbank über

VANCOUVER, British Columbia, March 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen") gab heute die offizielle Aufnahme seines Chvaletice-Manganprojekts ("Chvaletice" oder das "Projekt") in die Liste1 der Kandidaten für eine Fremdfinanzierung bei der Europäischen Investitionsbank ("EIB") bekannt. Der Finanzierungsbeitrag der EIB würde ein breiteres Finanzierungspaket ergänzen, das die Entwicklung der Anlage zur Produktion von hochreinem Mangan des Unternehmens in der Tschechischen Republik für den Einsatz in Batterien unterstützt.



Das Chvaletice-Projekt von Euro Manganese hat die formale Prüfungsphase für eine Fremdfinanzierung durch die EIB erreicht. Dies ist ein wichtiger Meilenstein bei der Sicherung von Mitteln für die tschechische Anlage zur Produktion von hochreinem Mangan.

Chvaletice ist die einzige grosse Manganreserve der Europäischen Union ("EU") und positioniert Euro Manganese als Hauptlieferanten von lokalem, recyceltem, ESG-konformem hochreinen Mangan für den europäischen Elektrofahrzeugmarkt.

Das von der EU als strategische und kritische Rohstoffquelle anerkannte Chvaletice-Projekt wird die Widerstandsfähigkeit der EU im Bereich der Batteriewerkstoffe stärken und durch die Sanierung historischer Abraumhalden zudem Vorteile für die Umwelt erwirken.

Die Fremdfinanzierung der EIB unterstützt die Ziele der zwischenstaatlichen Partnerschaft für die Sicherheit der Versorgung mit Mineralien (Minerals Security Partnership, "MSP"), der 13 Länder und die EU angehören und die das Chvaletice-Projekt als eine Schlüsselinitiative unterstützt hat.

Dr. Matthew James, President und CEO von Euro Manganese, kommentierte dies wie folgt:

"Die Tatsache, dass unser Chvaletice-Manganprojekt in die formale Phase der Projektprüfung überführt wurde, ist ein Zeichen für das Engagement der EIB, nachhaltige Möglichkeiten in der Batterielieferkette zu unterstützen. Chvaletice ist nach wie vor die einzige grössere nachgewiesene und wahrscheinliche Manganreserve in der Europäischen Union. Durch das Projekt wird Euro Manganese in die einzigartige Lage versetzt, eine sichere, rückverfolgbare und verantwortungsvoll produzierte Versorgung des europäischen Marktes für Elektrofahrzeuge mit hochreinen Manganprodukten zu gewährleisten. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBWE") ist bereits ein Hauptaktionär und die heutige Ankündigung ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Projektfinanzierung. Wir freuen uns darauf, die weitere Unterstützung der EIB für dieses strategische Projekt zu erhalten."

Die EIB äusserte sich folgendermassen dazu: "Die Europäische Kommission hat Mangan in Batteriequalität als auch gewöhnliches Mangan als ‚strategischen Rohstoff‘ und ‚kritischen Rohstoff‘ eingestuft, der nicht nur für den grünen und digitalen Wandel, sondern auch für strategische Technologien und Sektoren von grosser Bedeutung ist. Das Chvaletice-Manganprojekt stellt eine wichtige Quelle für hochreines Mangan für die Kreislaufwirtschaft dar und wird die Wertschöpfungskette für Batterien mit einem wichtigen Rohstoff versorgen, der grösstenteils importiert wird, was die Widerstandsfähigkeit der EU erhöht. Das Projekt wird auch zahlreiche Vorteile für die Umwelt bezüglich früherer Abraumhalden mit sich bringen, insbesondere im Hinblick auf die Bodenqualität und die Qualität des Süsswassers."

Im Oktober 2023 wurde das Chvaletice-Projekt als ein Projekt benannt, das im Rahmen der zwischenstaatlichen MSP gefördert werden soll, einem Zusammenschluss von 13 Ländern und der Europäischen Union, die mehr als 50 % des weltweiten BIP repräsentieren. Die MSP zielt darauf ab, Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors zu fördern, um weltweit vielfältige, sichere und verantwortungsvolle Lieferketten für kritische Mineralien aufzubauen.

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und verfolgt eine Möglichkeit zur Herstellung von Manganprodukten in Batteriequalität in Bécancour, Québec.

Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abraumhalden einer stillgelegten Mine wiederaufbereitet werden. Es ist darüber hinaus die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen und den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSX.V als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.

1 https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20220372