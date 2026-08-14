Euro Leder Fashion vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Euro Leder Fashion hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 INR gegenüber 0.130 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 69.1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53.9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch