Euro Leder Fashion öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Euro Leder Fashion veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.090 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Euro Leder Fashion in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 7.99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 79.5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 86.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch