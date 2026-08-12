Euro Asia Exports verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Euro Asia Exports lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Euro Asia Exports ein Ergebnis je Aktie von -0.140 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.ch