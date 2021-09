EUREX/Rollen im DAX-Futures vorbei - Alles setzt auf Dezember

FRANKFURT (Dow Jones)-- Kaum verändert zeigen sich die DAX-Futures am Freitagvormittag, nur wenige Stunden vor ihrem Verfall am Mittag. Die Roll-Aktivitäten sind mittlerweile beendet, heisst es am Markt. Im alten September-Kontrakt gehen nur noch 1.700 Kontrakte um, während im neuen Dezember-Termin bereits fast 23.000 Kontrakte umgesetzt wurden. Der Dezember-DAX-Futures steigt um 9 auf 15.699 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.772 und das Tagestief bei 15.644 Punkten.

September 17, 2021 04:25 ET (08:25 GMT)