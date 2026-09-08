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08.09.2026 08:26:39
EUREX/Renten-Futures zum Kontraktwechsel kaum verändert
DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Dienstag. Gewartet wird auf die Handelseröffnung der US-Anleihen nach dem langen Feiertagswochenende. An der Terminbörse Eurex ist zudem letzter Handelstag der September-Kontrakte. Der neue Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 3 Ticks auf 121,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,95 Prozent und das Tagestief bei 121,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.064 Kontrakte. Der Buxl-Futures notiert unverändert bei 102,74 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 112,96 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)
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