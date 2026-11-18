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18.11.2026 08:43:40
EUREX/Renten-Futures ziehen nach Reden von US-Notenbanbkern an
DOW JONES--Freundlich zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochvormittag. Für gute Laune sorgen US-Notenbanker. Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sieht angesichts der Inflationslage keine Veranlassung für grössere Zinsschritte. Eine grosse Zinserhöhung in den USA um 50 Basispunkte dürfte demnach vom Tisch sein, heisst es im Handel. Der Markt preise zwei kleine Erhöhungen um je 25 Basispunkte im Dezember und Januar ein. Das Fed-Protokoll am Abend gerate damit in den Hintergrund.
Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 29 Ticks auf 122,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,22 Prozent und das Tagestief bei 121,88 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.41 gut 35.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 66 Ticks auf 105,10 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 16 Ticks auf 113,10 Prozent.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2026 02:43 ET (07:43 GMT)
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