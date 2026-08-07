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07.08.2026 08:51:39
EUREX/Renten-Futures vor US-Job-Report leichter
DOW JONES--Leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Die Märkte warten auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 24 Ticks auf 124,85 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,89 Prozent und das -tief bei 124,71 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.981 Kontrakte. Der Buxl-Future büsst 44 Ticks auf 106,62 Prozent ein - der Bobl-Future 12 Ticks auf 114,11 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2026 02:51 ET (06:51 GMT)
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