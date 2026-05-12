EUREX/Renten-Futures vor US-Inflationsdaten leichter

DOW JONES--Leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Dienstagmorgen. Der Anleihemarkt gehe in Deckung vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag. Ein Sprung über die 4-Prozent-Marke werde nicht ausgeschlossen und könne eine Schreckreaktion auslösen, heisst es im Handel. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 34 Ticks auf 124,94 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,20 Prozent und das Tagestief bei 124,92 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.273 Kontrakte.

Der Buxl-Futures verliert 54 Ticks auf 107,66 Prozent und der Bobl-Futures fällt 21 Ticks auf 115,20 Prozent.

DJG/mod/gos

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May 12, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)