EUREX/Renten-Futures treten auf der Stelle

DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures. Der September-Kontrakt des Bund-Futures notiert wenig verändert bei 124,72 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,75 Prozent und das Tagestief bei 124,63 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.776 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 14 Ticks auf 106,54 Prozent. Der Bobl-Futures fällt um 6 Ticks auf 114,02 Prozent.

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August 12, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)