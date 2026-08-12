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12.08.2026 08:50:40
EUREX/Renten-Futures treten auf der Stelle
DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures. Der September-Kontrakt des Bund-Futures notiert wenig verändert bei 124,72 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,75 Prozent und das Tagestief bei 124,63 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.776 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 14 Ticks auf 106,54 Prozent. Der Bobl-Futures fällt um 6 Ticks auf 114,02 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)
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