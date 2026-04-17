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17.04.2026 08:22:39
EUREX/Renten-Futures leichter nach Miran-Kommentaren
DOW JONES--Leichter auf allen Laufzeiten zeigen sich auch die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Sie folgen damit den US-Renditen und Aussagen von Fed-Gouverneur Stephen Miran, wonach er das Potenzial für US-Zinserleichterungen sinken sieht. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 23 Ticks auf 125,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,25 Prozent und das Tagestief bei 125,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.125 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 40 Ticks auf 107,46 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 12 Ticks auf 115,57 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
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April 17, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)
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