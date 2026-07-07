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07.07.2026 08:37:39
EUREX/Renten-Futures leichter - Geschäftiger Tag voraus
DOW JONES--Etwas leichter auf allen Laufzeiten zeigen sich am Dienstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Belastend wirkt der immer weiter steigende Finanzierungsbedarf in Deutschland. Die Zinsexperten der Commerzbank bevorzugen daher, Erholungen bei Bundesanleihen zu verkaufen. Dazu stehe ein geschäftiger Tag an mit Auktionen aus Deutschland und Österreich sowie Syndizierungen der EU und wahrscheinlich auch noch des Euro-Stabilisierungsfonds EFSF.
Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 36 Ticks auf 126,23 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,54 Prozent und das -tief bei 126,21 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.800 Kontrakte. Der Buxl-Future sinkt um 58 Ticks auf 108,46 Prozent - der Bobl-Future um 19 Ticks auf 114,93 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 07, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)
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