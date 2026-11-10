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10.11.2026 08:45:55
EUREX/Renten-Futures legen vor US-Verbraucherpreisen zu
DOW JONES--Kursgewinne gibt es bei den deutschen Renten-Futures am Dienstagmorgen. "Das ist recht ungewöhnlich, da am Nachmittag das wichtige US-CPI auch negativ überraschen könnte", sagt ein Händler mit Verweis auf die US-Verbraucherpreise (CPI). Grund dürfte die Hoffnung auf US-Iran-Gespräche und einen weiteren Ölpreis-Verfall sein, der den langfristigen Inflationsdruck aus der Zinskurve nimmt.
Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 22 Ticks auf 123,13 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,18 Prozent und das Tagestief bei 122,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.527 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 24 Ticks auf 106,78 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 15 Ticks auf 113,69 Prozent.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2026 02:45 ET (07:45 GMT)
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