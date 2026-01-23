|
EUREX/Renten-Futures kaum verändert
DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 3 Ticks auf 127,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,81 Prozent und das -tief bei 127,69 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 34.719 Kontrakte. Der Buxl-Future klettert um 14 Ticks auf 109,96 Prozent - der Bobl-Future gewinnt 1 Tick auf 116,28 Prozent.
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
