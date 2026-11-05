|
05.11.2026 08:31:46
EUREX/Renten-Futures im Plus - Rendite-Rückgang hält an
DOW JONES--Positiv blicken Händler am Renten-Markt weiter auf den Ausgang der US-Wahlen. "Aus der ganzen Zinskurve gehen weiter die Risikoprämien für einen weiteren Inflationsanstieg heraus", sagt ein Händler. Von den USA wird langfristig ein Ende des Schuldenanstiegs erwartet, und über den fallenden Ölpreis weniger Druck auf die Erzeugerpreise. Die Renditen dürften daher weiter global sinken.
Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 32 Ticks auf 123,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,14 Prozent und das Tagestief bei 122,83 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 56.858 Kontrakte. Der Buxl-Futures gewinnt 38 Ticks auf 106,46 Prozent. Der Bobl-Futures erhöht sich um 18 Ticks auf 113,62 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX deutlich schwächer -- Wall Street auf Erholungskurs -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.