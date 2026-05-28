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28.05.2026 08:21:40

EUREX/Renten-Futures etwas leichter vor PCE-Index

DOW JONES--Etwas leichter auf allen Laufzeiten zeigen sich am Donnerstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Händler führen dies aber nicht auf die Scharmützel im Persischen Golf zurück, sondern auf Inflationssorgen. Denn mit dem PCE-Index steht am Nachmittag das wichtigste Inflationsbarometer für die US-Notenbank an. Hier wird mit einem Preisanstieg von 3,8 Prozent gerechnet. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 24 Ticks auf 125,73 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,82 Prozent und das Tagestief bei 125,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 48.700 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 38 Ticks auf 108,84 Prozent, der Bobl-Futures verliert 13 Ticks auf 115,67 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.

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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’160.24 19.60 SHSBXU
Short 14’439.21 13.94 SFNBRU
Short 14’967.58 8.96 SOXBAU
SMI-Kurs: 13’627.41 27.05.2026 17:31:20
Long 13’031.49 19.19 SYBDXU
Long 12’737.64 13.59 BSUR4U
Long 12’215.43 8.96 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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