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07.09.2026 08:37:41
EUREX/Renten-Futures etwas leichter
DOW JONES--Etwas leichter tendieren die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen vor Eröffnung der Kassamärkte. Wegen des US-Feiertages werde es aber gerade nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag an Vorlagen fehlen, heisst es im Handel. Entsprechend gering sei der Umsatz am Morgen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 17 Ticks auf 122,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,01 Prozent und das Tagestief bei 122,84 Prozent. Der Buxl-Futures fällt um 24 Ticks auf 103,18 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 10 Ticks auf 113,08 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 07, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)
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