28.01.2026 08:27:40
EUREX/Renten-Futures am Tag der US-Notenbank im Plus
DOW JONES--Fester zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Obwohl von der US-Notenbank am Abend keine Zinssenkung erwartet wird, dürfte sie auf eine weiter komfortable Umgebung aus Wachstum und gedämpfter Inflation hinweisen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 20 Ticks auf 128,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,08 Prozent und das Tagestief bei 127,80 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.380 Kontrakte. Der Buxl-Futures legt um 38 Ticks auf 110,12 Prozent zu. Der Bobl-Futures gewinnt 11 Ticks auf 116,46 Prozent.
