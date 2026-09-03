EUREX/Leichte Erholung bei Renten-Futures

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Die Schnäppchenkäufe in US-Anleihen um die 4,80-Prozent-Marke in Zehnjährigen hätten für eine Pause im Anstieg der Renditen gesorgt, heisst es im Handel. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 17 Ticks auf 122,80 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,87 Prozent und das Tagestief bei 122,73 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.925 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 30 Ticks auf 103,18 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 9 Ticks auf 113,04 Prozent.

DJG/mod/gos

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September 03, 2026 02:42 ET (06:42 GMT)