EUREX/Kleiner Rücksetzer - charttechnisches Bild bullisch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Dienstagvormittag etwas leichter. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 16 Ticks auf 173,95 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,15 Prozent und das Tagestief bei 173,94 Prozent. Umgesetzt wurden rund 2.500 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 135,91 Prozent.

Für die Marktstrategen der DZ Bank bleibt das charttechnische Bild "bullisch", denn trotz des gestrigen schwachen Handelsverlaufs halte sich der Future oberhalb des jüngsten Dreiecks.

Am Nachmittag könnte es spannend werden, wenn der ISM-Index für das nichtverarbeitende Gewerbe aus den USA für April veröffentlicht wird. Im März war er um 4,8 Indexpunkte auf 52,5 Indexpunkte gefallen. Die in den USA in der Zwischenzeit eingeführten weitreichenden Abriegelungsmassnahmen dürften das Klima ordentlich verhagelt haben.

Die Ökonomen der DZ Bank prognostizieren einen Wert von 30 Indexpunkten. Stimmt die Einschätzung, wäre das nicht nur ein massiver Rückgang. Es wäre auch ein neues Allzeittief. Sollte es so kommen, könnte der Bund-Future an Boden gewinnen.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2020 02:49 ET (06:49 GMT)