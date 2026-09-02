EUREX/Kein Halten für Bund-Futures

DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.01 Uhr 39 Ticks auf 122,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,71 Prozent und das Tagestief bei 122,50 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.436 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 52 Ticks auf 102,96 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 24 Ticks auf 112,95 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 02:03 ET (06:03 GMT)