|
19.10.2026 08:40:41
EUREX/Frankreichs Renten-Futures stärker unter Druck als Bunds
DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Stützend auf die Kontrakte wirken weiter Umschichtungen aus französichen in deutsche Anleihen. Während die Bunds nur 0,1 Prozent nachgeben, geht es für die französischen OAT-Futures um 0,5 Prozent nach unten. "Die Unruhen selber sind den Finanzmärkten egal, aber sie machen deutlich, dass der politische Weg für weitere Sparmassnahmen zur Haushaltskonsolidierung verschlossen ist", sagt ein Händler.
Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 12 Ticks auf 121,50 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,71 Prozent und das Tagestief bei 121,50 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 34.646 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 8 Ticks auf 103,46 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 7 Ticks auf 112,88 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 19, 2026 02:41 ET (06:41 GMT)
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.