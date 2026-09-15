EUREX/Erste Eindeckungen stützen DAX-Futures

DOW JONES--Leicht im Plus zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagvormittag. Nachdem der Kursrutsch der KI-Aktien zu keiner markbreiten Ansteckung an der Wall Street führte, komme es in Europa zu ersten Eindeckungen, heisst es im Handel. "Die Frage ist, ob das auch über den Tag anhält, oder gleich wieder in sich zusammenbricht", sagt ein Händler. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 34 auf 25.464 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.532 und das Tagestief bei 25.385 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 996 Kontrakte.

DJG/mod/gos

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September 15, 2026 02:39 ET (06:39 GMT)