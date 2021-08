EUREX/Entspannung am Zinsmarkt - Renten-Futures im Plus

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Markt werden am Dienstag Minuszeichen erwartet. Der deutsche Leitindex notiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost können sich auch am Dienstag nicht auf eine gemeinsame Tendenz einigen. An den US-Börsen konnten die anfänglichen Verluste abgeschüttelt werden.