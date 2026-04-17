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17.04.2026 08:16:41

EUREX/DAX-Futures wenig verändert - Umsatz gering

DOW JONES--Nahezu unverändert zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Bei für die Uhrzeit sehr geringen Umsätzen von nur 600 Juni-Kontrakten klettert der DAX-Futures um 12 auf 24.331 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.341 und das Tagestief bei 24.270 Punkten. "Für einen Kleinen Verfalltag am Optionsmarkt ist das extrem ungewöhnlich", meint ein Händler.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)

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Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
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️ Konsum & Marken unter Druck
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Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
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Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’711.06 19.73 SXEBNU
Short 13’987.49 13.92 SF9BXU
Short 14’514.98 8.93 B58SLU
SMI-Kurs: 13’173.17 16.04.2026 17:31:58
Long 12’629.15 19.58 SK2BZU
Long 12’328.43 13.63 S0EBKU
Long 11’803.89 8.87 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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