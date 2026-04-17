EUREX/DAX-Futures wenig verändert - Umsatz gering

DOW JONES--Nahezu unverändert zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Bei für die Uhrzeit sehr geringen Umsätzen von nur 600 Juni-Kontrakten klettert der DAX-Futures um 12 auf 24.331 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.341 und das Tagestief bei 24.270 Punkten. "Für einen Kleinen Verfalltag am Optionsmarkt ist das extrem ungewöhnlich", meint ein Händler.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)