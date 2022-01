EUREX/DAX-Futures weiter volatil - Über 300 Punkte erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volatilität an den Aktienmärkten geht auch am Dienstagmorgen weiter. Nach seiner scharfen Erholungsrally gibt der März-Kontrakt des DAX-Futures wieder 122 auf 15.142 Punkte ab. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.256 und das Tagestief bei 15.090 Punkten. Allerdings war er am Vorabend schon kräftig mit den erholten US-Tech-Werten gestiegen und hat sich von seinem Tiefstand bei 14.829 Punkten am Montagabend um über 300 Punkte erholt. Der Umsatz ist mit rund 9.500 Kontrakten für die Zeit hoch.

