|
13.02.2026 08:33:40
EUREX/DAX-Futures tendieren stabil seitwärts
DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich am Freitagmorgen die DAX-Futures. Trotz des Kursrutsches an den US-Börsen hält sich der März-Kontrakt stabil seitwärts. Aktuell legt er um 9 auf 24.948 Punkte zu. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.026 und das -tief bei 24.869 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.299 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2026 02:34 ET (07:34 GMT)
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich am Freitag schwächer.