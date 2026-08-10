EUREX/DAX-Futures starten völlig impulslos in die Woche

DOW JONES--Rund um die Nulllinie handeln die DAX-Futures am Montagmorgen. Die Umsätze sind dabei mit erst über 300 Kontrakten extrem gering, heisst es im Handel. Es seien nicht einmal die üblichen Eindeckungen von Absicherungsgeschäften nach dem Wochenende erkennbar. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 11 auf 26.424 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.446 und das Tagestief bei 26.371 Punkten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)