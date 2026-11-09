|
09.11.2026 08:23:42
EUREX/DAX-Futures seitwärts - Markt auf Themensuche
DOW JONES--Etwas leichter tendieren die DAX-Futures am Montagmorgen. Der Markt sei derzeit noch auf Themensuche, klare Marktthemen jenseits der KI-Erholung vom Freitag in den USA gebe es bislang nicht. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 48 auf 25.827 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.927 und das Tagestief bei 25.762 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.210 Kontrakte.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 09, 2026 02:24 ET (07:24 GMT)
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt tritt zum Wochenstart auf der Stelle, während der deutsche Leitindex ansteigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.