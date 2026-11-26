DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen gegen 8.25 Uhr gegenüber dem Settlement am Vorabend um 461 auf 25.241 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.324 und das Tagestief bei 25.175 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.583 Kontrakte.

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November 26, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)