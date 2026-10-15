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15.10.2026 08:08:41
EUREX/DAX-Futures schwach
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.05 Uhr 165 auf 25.292 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.369 und das -tief bei 25.237 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 962 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 15, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)
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