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07.07.2026 08:35:41
EUREX/DAX-Futures ruhen sich aus
DOW JONES--Sehr ruhig zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen vor dem Start der Kassabörsen. Nach dem Kurssprung auf Allzeithoch ruhen sich die Kontrakte in einer Seitwärtsbewegung aus. Grosse Impulse von aussen gibt es nicht, der Umsatz ist mit 670 Kontrakten im Frontmonat sehr gering. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 61 auf 25.906 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.958 und das -tief bei 25.838 Punkten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 07, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)
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