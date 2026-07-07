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07.07.2026 08:35:41

EUREX/DAX-Futures ruhen sich aus

DOW JONES--Sehr ruhig zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen vor dem Start der Kassabörsen. Nach dem Kurssprung auf Allzeithoch ruhen sich die Kontrakte in einer Seitwärtsbewegung aus. Grosse Impulse von aussen gibt es nicht, der Umsatz ist mit 670 Kontrakten im Frontmonat sehr gering. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 61 auf 25.906 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.958 und das -tief bei 25.838 Punkten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

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SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

SpaceX, künstliche Intelligenz, Tech-Aktien und Quantencomputing: Viele Börsenthemen lösen bei Privatanlegern derzeit FOMO aus. Doch wann ist ein Trend wirklich eine Investmentchance und wann nur übertriebene Euphorie?

In der aktuellen Folge von «Wall Street Live» spricht Olivia Hähnel mit Tim Schäfer über den SpaceX-Hype, FOMO bei IPOs und die Frage, warum Geduld an der Börse oft wichtiger ist als der Einstieg in den neuesten Trend. Dabei geht es um hohe Bewertungen, Tech-Konzentration im Depot, KI-Aktien wie Nvidia und Microsoft, Dividendenaktien, langfristiges Investieren und das Zukunftsthema Quantencomputing.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’851.40 19.76 SCB4UU
Short 15’155.14 13.94 SX0BIU
Short 15’749.31 8.88 SXOBOU
SMI-Kurs: 14’274.42 06.07.2026 17:30:00
Long 13’683.09 19.90 S2B93U
Long 13’341.75 13.61 SYBVIU
Long 12’786.70 8.96 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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