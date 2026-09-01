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01.09.2026 08:40:40
EUREX/DAX-Futures leichter wegen Renditesorgen
DOW JONES--Abwärts geht es am Dienstagvormittag mit den DAX-Futures. Vor allem der globale Renditeanstieg belastet. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 85 auf 26.241 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.283 und das Tagestief bei 26.228 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 949 Kontrakte.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 02:41 ET (06:41 GMT)
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