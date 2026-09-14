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14.09.2026 09:31:40
EUREX/DAX-Futures knapp behauptet
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Montagvormitag 41 auf 25.532 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.557 und das Tagestief bei 25.434 Punkten. Umgesetzt wurden bis gegen 9.30 Uhr 4.592 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 14, 2026 03:32 ET (07:32 GMT)
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