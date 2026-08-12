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12.08.2026 08:48:42
EUREX/DAX-Futures kaum verändert
DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 13 auf 26.489 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.490 und das Tagestief bei 26.436 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 404 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2026 02:49 ET (06:49 GMT)
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