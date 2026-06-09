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09.06.2026 08:26:41
EUREX/DAX-Futures im Vormittagshandel knapp behauptet
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagvormittag 47 auf 24.624 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.666 und das Tagestief bei 24.505 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 925 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 09, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)
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