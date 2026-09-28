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28.09.2026 08:29:45
EUREX/DAX-Futures im Verlauf etwas fester
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montag im Verlauf um 58 auf 25.631 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.671 und das Tagestief bei 25.590 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 931 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)
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