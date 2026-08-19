|
19.08.2026 06:13:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leichter
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 45 auf 26.171 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.211 und das Tagestief bei 26.160 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 150 Kontrakte.
DJH/thl
(END) Dow Jones Newswires
August 19, 2026 00:13 ET (04:13 GMT)
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow geht leichter aus dem Handel -- SMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt beendete den Handel am Dienstag knapp oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentierte sich schwächer. Mit Abgaben zeigte sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am zweiten Handelstag der Woche in unterschiedliche Richtungen.