|
09.04.2026 06:11:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leichter
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 145 auf 24.069 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.154 und das Tagestief bei 24.051 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 490 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 09, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: SMI letztlich deutlich über 13'000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stark - über 24'000 Zählern -- Wall Street fest -- Asiens Börsen letztlich kräftig im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit spürbaren Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legte deutlich zu. Die US-Börsen zogen kräftig an. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.