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11.09.2026 07:34:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leicht im Minus
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Freitagmorgen 10 auf 25.406 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.412 und das -tief bei 25.325 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 346 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
September 11, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)
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