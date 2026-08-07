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07.08.2026 06:00:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Freitagmorgen 6 auf 26.242 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.253 und das -tief bei 26.208 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 64 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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