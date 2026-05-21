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21.05.2026 06:06:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen 9 auf 24.781 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.852 und das -tief bei 24.724 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 452 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
May 21, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)
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