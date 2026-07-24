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24.07.2026 06:00:45

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel gut behauptet

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 21 auf 24.814 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.874 und das Tagestief bei 24.788 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 78 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’783.99 19.61 STVB4U
Short 15’093.37 13.77 SK3BLU
Short 15’684.18 8.73 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’214.95 23.07.2026 17:31:36
Long 13’604.51 19.61 S6BJTU
Long 13’294.29 13.77 SPB9EU
Long 12’713.06 8.89 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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