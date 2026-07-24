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24.07.2026 06:00:45
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel gut behauptet
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 21 auf 24.814 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.874 und das Tagestief bei 24.788 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 78 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 24, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)
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