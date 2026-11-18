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18.11.2026 06:06:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas leichter
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen 75 auf 26.073 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.266 und das -tief bei 26.059 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 467 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)
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