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12.08.2026 05:55:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas leichter
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 33 auf 26.443 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.460 und das Tagestief bei 26.436 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 67 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2026 23:56 ET (03:56 GMT)
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