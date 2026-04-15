EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas leichter

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge:

Handwerk boomt durch KI-Wandel

Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.

Glücksspiel-Aktien im Check

Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.

☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?

Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.

Value-Chancen in Japan

Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.

Pharma & Spezialisten aus Japan

Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.

Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor

Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.

Deutsche Autoaktien als Value-Chance?

Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?

Portfolio-Strategie & Diversifikation

Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?