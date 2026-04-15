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15.04.2026 05:44:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas leichter
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 47 auf 24.185 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.239 und das Tagestief bei 24.184 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 148 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
April 14, 2026 23:45 ET (03:45 GMT)
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