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15.04.2026 05:44:39

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas leichter

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 47 auf 24.185 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.239 und das Tagestief bei 24.184 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 148 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2026 23:45 ET (03:45 GMT)

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Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

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14.04.26 Hoffnung bleibt bestehen
14.04.26 Marktüberblick: Rebound im Software-Sektor
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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’792.33 19.92 S0WBHU
Short 14’087.83 13.62 B5HSYU
Short 14’588.53 8.94 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’269.77 14.04.2026 17:30:27
Long 12’721.41 19.62 S6DBXU
Long 12’420.22 13.69 SDDBDU
Long 11’912.87 8.94 SKTB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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