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17.09.2026 05:59:41

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am frühen Donnerstag um 143 auf 25.706 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.706 und das Tagestief bei 25.594 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 313 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’602.62 15.16 S6CB3U
Short 14’683.26 13.87 SJUBNU
Short 15’222.14 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’892.09 17.09.2026 10:14:28
Long 13’259.88 19.59 S1BTPU
Long 12’947.97 13.67 SA2BCU
Long 12’400.97 8.88 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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