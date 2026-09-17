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17.09.2026 05:59:41
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am frühen Donnerstag um 143 auf 25.706 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.706 und das Tagestief bei 25.594 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 313 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
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